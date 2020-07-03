"كايرو ستبس" تعلن إلغاء حفلات الصيف في ألمانيا بسبب كورونا

أعلنت الفرقة الموسيقية كايرو ستيبس عن إلغاء كل حفلاتها التي كان من المقرر إقامتها بتلك الفترة في ألمانيا، نظرا لاتخاذ الحكومة الالمانية قرارا بمد حظر إقامة الحفلات، على أن تعود الفرقة لإقامة الحفلات يوم 15 سبتمبر المقبل.

يذكر أنه يوم الجمعة الماضي طرحت فرقة كايرو ستيبس أحدث أعمالها الموسيقية المصورة "شمس"، بشكل فيديو كليب مصور وجماعي.

وتم الاعتماد في فكرة الكليب أن يصور كل عازف مقطعه الموسيقي من منزله جامعا بذلك 19 فنانا من 10 مدن مختلفة بين أوروبا والعالم العربي، من بينها برلين وفرانكفورت وميونخ والقاهرة والإسكندرية وجبال الألب، وشارك في الكليب عازفي فرقة كايرو ستيبس بقيادة باسم درويش، وفرقة كوادرو نويفو بقيادة مولو فرانسل، ومن إخراج ومونتاج شريف الألفي وميكس وماستر أندرو داوود.

وأوضح باسم درويش، مؤسس كايرو ستيبس، أن الكليب الجديد يعد تجسيدا لرسالة الفرقة العالمية منذ بداية رحلتها منذ أكثر من 20 سنة، وهي بناء جسر موسيقي بين مصر وألمانيا والعالم عبر موسيقاها وحفلاتها العالمية، المازجة بين روح الموسيقى المصرية والشرقية وبين موسيقى الجاز الغربية، وهو ما قدمته مرة أخرى بهذا العمل بإعادة بناء جسر سماعي ومرئي بين الموسيقيين خلال أزمة كورونا التي فرضت على البشر العزلة والتباعد.

ومن ناحية أخرى، انتهت كايرو ستيبس مؤخرا من تصوير أول كليبات ألبومها الموسيقي الجديد "دهب"، الذي خاضت خلاله مغامرة تسلق قمة سانت كاترين والتصوير فوق السحاب، مع تسليطها الضوء على المناطق السياحية المهمة في دهب ونويبع وطابا، لتوجيه رسالة للعالم عن جمال وأمان مصر.