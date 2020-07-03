مصدر: حالة رجاء الجداوي ما زالت حرجة.. عندها تليف في الرئتين

كشفت مصادر بمستشفى العزل بالإسماعيلية، المسحات الطبية الثلاث التى تم عملها للفنانة رجاء الجداوي أثبتت إيجابية فيروس كرونا، وأن المسحات لا تهم في الوقت الحالي، نتيجة دخولها فى مشكلة أخرى وهى تليف الرئتين، وأن حقنها ببلازما المتعافين كان من الممكن أن يعطى نتيجة جيدة إلا أن المشكلة تعقدت بظهور أزمة التنفس، وأن الحالة الصحية كما هي ولم تتغير كثيرا منذ نقلها من غرفة العناية العادية إلى غرفة العناية المركزة، ووصلت مدة بقائها بالعناية المركزة 21 يوما، حيث تم وضعها فى البداية على جهاز سباب، حتى تأخرت الحالة فتم وضعها على الجهاز الاختراقى أو الحنجري.

وأضافت المصادر أن الفنانة مازالت تعانى من مشاكل التنفس، ولا يمكن الاستغناء عن جهاز التنفس الاختراقى، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين، ولا يمكن إزالة الجهاز بأي حال من الأحوال في الوقت الراهن، لأن نسبة الأوكسجين فى الدم من غير الجهاز 55، والجهاز يقوم بتعويض النسبة الطبيعية والتى تصل 80، لكي تتنفس بشكل عادي ودون توقف للرئتين.

ومر على وجود الفنانة رجاء الجداوى بمستشفى عزل أبوخليفة 41 يوما، قضت منها 32 يوما فى العناية المركزة، و9 أيام أولى في العناية العادية، وتم نقلها بعد هذه المدة للعناية المركزة بالدول الأول من المستشفى بعد تعرضها لبعض الأعراض الشديدة، ومنها ارتفاع شديد فى درجة الحرارة وآلام فى الصدر، وضيق فى التنفس، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي متصل بسباب لنقل الهواء إلى الرئتين عبرالفم أو الأنف، وتم حقنها ببلازما المتعافين وأجرت 3 مسحات كلها إيجابية للفيروس.