أستراليا تحذر من نظريات المؤامرة المعرقلة لجهود احتواء كورونا

حذرت وزيرة الصحة الأسترالية جيني ميكاكوس، من نظريات المؤامرة المتعلقة باحتواء فيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم، عن ميكاكوس قولها "إن نظريات المؤامرة تعرقل الجهود المضنية التي تهدف إلى احتواء الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء مدينة ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا الأسترالية، ومن المحبط أن لدينا أكثر من 10 آلاف شخص ممن رفضوا الخضوع لاختبارات الفيروس".

وأشارت إلى أنها تلقت تقريرا يفيد بأن بعض الأشخاص يعتقدون أن فيروس كورونا مؤامرة، وأنه لن يؤثر عليهم، ووصفت هذا الاتجاه السائد بين بعض الأشخاص بـ"المقلق"، مضيفة "الأمر الذي أرغب في التأكيد عليه هنا هو أن فيروس كورونا هو فيروس معد للغاية، وبإمكانه الانتقال إلى عائلتكم بسرعة".

وشددت على أن الخضوع لاختبار كورونا يعد أمرا حيويا من أجل التتبع وفحص انتشار الفيروس في نهاية المطاف، موضحة أنه جرى تنفيذ 160 ألف اختبار بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي، وأنه جرى طرق نحو 100 ألف باب لهذا الغرض.

وكان مسئولو الصحة في ولاية فكتوريا قد ناشدوا المواطنين الخضوع لاختبار (كوفيد-19)، وتجاهل معلومات مضللة يجري الترويج لها عبر الإنترنت.

فيما تكافح أستراليا في الوقت الحالي، بعد تفادي أسوأ مخاطر الجائحة وبعد تخفيف معظم قيود الإغلاق، من أجل احتواء العديد من المجموعات المصابة في أنحاء مدينة ملبورن، التي تعد ثاني أكبر المدن في البلاد والتي يظهر بها عشرات حالات الإصابة الجديدة كل يوم.