ريما فقيه تختتم الموسم الأول من "The EnterTraining Show"

اختيرت ريما فقيه لاختتام الموسم الأوّل من "The EnterTraining Show"، بعد سلسلة من الحلقات الناجحة التي استضاف خلالها البرنامج التدريبيّ مجموعة من أبرز نجوم الفن والإعلام والرياضة.

وتُطلّ ريما فقيه، في حلقة تدريبيّة خاصّة في 9 يوليو الجاري تحمل عنوان "مفتاح النجاح"، ويعود ريعها لمركز سرطان الأطفال في لبنان كون ريما سفيرة المركز للعام 2020.

تتكلّم فقيه في هذه الجلسة عن تجربتها الشخصيّة وسرّ نجاحها إنطلاقاً من الظروف التي فرضتها هجرتها مع عائلتها، ومن ثمّ تتويجها كملكة جمال للولايات المُتّحدة الأميركيّة في سابقة من نوعها لمُغتربة لبنانيّة. ومروراً بإختيارها بين أقوى مئة إمرأة مؤثّرة حملت قضايا تهدف إلى تمكين وتعزيز دور المرأة في العالم، أضف إلى دورها المشهود له في الأعمال الإنسانيّة.

وعن هذه المُشاركة قالت ريما فقيه:" سعيدة جداً بهذه التجربة الجديدة من نوعها في الشرق الأوسط، بخاصّة أنّني جاهزة في هذه المرحلة بالذات للقيام بأيّ خطوة تُساعد في إعطاء جرعة من الإيجابيّة لوطني الأمّ لبنان وللوطن العربيّ بشكل عام".

يُذكر أنّ برنامج "The EnterTraining Show" برعاية وزارة الثقافة اللبنانيّة ، تُقدّمه شركتيّ "The Broad Events" و"Tawjih" للمرّة الأولى في لبنان، وهو يرتكز على التدريب على المهارات الشخصيّة ومُناقشة الذكاء العاطفيّ مع المُدرّب جوني الحلو.

كما يُتيح للمُشتركين فرصة التعلّم عن بُعد، من خلال قصص نجاح كبار النجوم من مجالات مُختلفة، أضف إلى المُساهمة في دعم قضيّة إجتماعيّة تعنيهم.

وسبق وأطلّ في البرنامج بموسمه الأوّل كلّ من النجوم كارول سماحة وبديع أبو شقرا وعابد فهد وباميلا الكيك وريكاردو كرم واسماعيل أحمد.