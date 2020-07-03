محمود بدر: 3 يوليو يوم فارق في تاريخ الوطن بإزاحة الإخوان عن الحكم

أكد محمود بدر، أحد قيادات حركة تمرد، أن 3 يوليو يوم فارق في تاريخ الوطن بإزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم، من خلال وضع خارطة الطريق وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال بدر لـ"الوطن"، إنه في هذا اليوم عقدت حركة تمرد مؤتمرها الأخير في جريدة "الوطن" للرد على بيان الخارجية الأمريكية التي هددت بقطع العلاقات مع مصر في حال حدوث أي شيء مع الرئيس الإخواني محمد مرسي، وخرجنا في هذا المؤتمر رفضنا هذا البيان وأكدنا على عدم احتياج مصر لأي معونات من أمريكا وواثقين تماما في امتثال الجيش المصري لإرادة الشعب.

وأضاف أن هذا المؤتمر كان له دور محوري؛ لأن الرسالة السياسية التي خرجت منه كان لها دور مؤثر وحاسم في ثورة 30 يونيو، وحافظت على حشد المتظاهرين في الساعات الحاسمة التي خرجت بعدها خارطة الطريق.

وتابع بدر أنه أثناء هذا المؤتمر جاءنا اتصال هاتفي من العقيد أحمد محمد علي يدعونا فيه للقاء القائد العام للقوات المسلحة مع مجموعة من القوى الوطنية ودارت مناقشات عديدة أسفرت عن خارطة الطريق.