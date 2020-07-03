بالأسماء.. إصابة ٥ أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الضبعة بالبحيرة

أصيب ٥ أشخاص، صباح اليوم، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الضبعة، دائرة مركز وادي النطرون، بالبحيرة، وجرى نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقى العلاج.

واستقبل مستشفى وادي النطرون المركزي، كلا من، "فايزة. س. أ" ٢٧ سنة، "عبدالفتاح. أ. ع" ٥١ سنة، "نوال. ع. ا" ٤٨ سنة، "نجلاء. ف. ع" ٤٠ سنة، "إيمان. ع. ع" ٢٠ سنة، مصابين بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

وتبين أن المصابين كانوا يستقلون سيارة ملاكي بطريق الضبعة "اتجاه القاهرة"، وانقلبت بعد اختلال عجلة القيادة في يد السائق، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة.