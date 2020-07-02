مصرع وإصابة 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة بأسيوط

لقى سائق وسيدة مصرعهما، بينما أصيب 11 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الجديدة، وجرى نقل الجثث والمصابين، لمستشفيات أبنوب وأسيوط الجامعي.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الجديدة، ووقوع وفيات ومصابين، وبالانتقال والإسعاف والمعاينة والفحص، تبين مصرع وإصابة عدد 13 شخصا.

جرى نقل 4 من المصابين لمستشفى الجامعة، "حنان فهمي محمود 28 سنة- محمد عبدالرحيم محمود 30 سنة- نوال هاني سيد 7 سنوات- طارق عمر عطا"، ونقل جثة "اشرف محمد محمد أحمد"، سائق السيارة 43 سنة من محافظة قنا، وتم نقلة إلى مشرحة أبنوب- وجثة مجهولة لسيدة توفيت أثناء نقلها لمستشفى الجامعة.

وتم إسعاف باقي المصابين وخروجهم من المستشفى، وجرى رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.