حملات مكثفة للتفتيش على المطاعم والمقاهي بأسيوط

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، حملات المتابعة والتفتيش على الكافتيريات والمقاهي والمطاعم بكافة مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع تقديم "الشيشة" والالتزام بالضوابط المقررة وكافة إجراءات الأمن والسلامة، للحفاظ على صحة المواطنين المترددين عليها، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية والتأكيد على التزام أصحاب المقاهي والكافتيريات والمطاعم بقرارات مجلس الوزراء، الخاصة بعودة الأنشطة الترفيهية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وانطلقت مساء أمس حملة برئاسة اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد، للتفتيش على عدد من المطاعم والمقاهي بنطاق حي غرب مدينة أسيوط لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة والتأكيد على جميع العاملين في المنشآت بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بنسبة الـ 25% من الطاقة الاستيعابية للمكان، مع الحرص على ترك مسافة مناسبة من جميع الاتجاهات حول كل طاولة، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات داخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر، وتوفير كواشف حرارية لقياس درجة حرارة العاملين بالمنشأة وارتداء الكمامات طوال ساعات العمل.

ووجه محافظ أسيوط قيادات المحافظة والأجهزة التنفيذية بالمرور الدوري على المقاهي والمطاعم، لمتابعة الإلتزام بالقرارات الوزارية، والتأكد من حرص أصحاب المقاهي والمطاعم على سلامة المواطنين وحمايتهم، عبر تطبيق قواعد السلامة العامة ونظافة وتعقيم وتطهير تلك الأماكن، مؤكدًا أن أي مخالفة ستقابل بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.