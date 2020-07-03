شفط 10 لتر سوائل.. استئصال رحم وأورام من بطن سيدة بمطروح

أعلن الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، نجاح عملية جراحية دقيقة فى جراحة الأورام بمستشفى مطروح العام.

وقال الدكتور حسن سالم مدير مستشفى مطروح العام، اليوم، إن الدكتور هادى دحريج استشاري جراحة الأورام بمستشفى مطروح العام، أجرى عملية جراحية، باستئصال أورام سرطانية لحالة سيدة 63 عاما، تعانى من أورام سرطانية بالمبايض، بعد أن وقع الكشف الطبى عليها أمس، وتحضيرها للعمليات اليوم.

ونفذ العملية الجراحية اليوم، بمساعدة الدكتور أحمد العشماوى وطبيب التخدير الدكتور هاني، والعملية نفذت بأسلوب علمى بعمل استكشاف جراحى، وتبين فعلا وجود أورام سرطانية فى المبايض، واستسقاء بالبطن، بالإضافة إلى أورام بمنديل البطن والكبد، وتمكن الفريق الطبى من استئصال الرحم والمبايض ومنديل البطن والأورام، وشفط 10 لتر سوائل بالبطن.

وأضاف "سالم"، أن المريضة فى حالة تحسن وتخضع للرعاية والمتابعة بالمستشفى، من خلال الفريق الطبى بالمستشفى، وسيتم خروجها عقب تماثلها للشفاء التام، موضحا أن المستشفى يقدم الخدمة الطبية للمرضى، وإجراء العمليات الجراحية فى مختلف التخصصات الطبية، ومنها العمليات الصعبه فى الأورام وغيرها من التخصصات الأخرى، من خلال الاستشاريين المتخصصين لتقديم خدمة متميزة لأهالى مطروح.