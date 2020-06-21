صور.. مسح حراري لطلاب الثانوي العام في لجان مطروح

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن الفرق الطبية متواجدة منذ الصباح الباكر في جميع لجان الثانوية العامة في محافظة مطروح، لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للطلاب ومراقبي اللجان والعاملين بها.

ودخلت الفرق الطبية لجان امتحانات الثانوية العامة بمطروح، لإجراء المسح الحراري للطلاب عقب دخولهم اللجان، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ومتابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باتخاذ الإجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأضاف البلتاجي، أن "مهمتنا صحة أبنائنا في جميع اللجان والمتابعة المستمرة من اللجان، وتوقيع الكشف الطبي اللازم على أي طالب خلال الامتحانات".