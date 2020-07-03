بـ5 جنيهات.. رائدات ريفيات بالجيزة ينتجن ماسكات للوجه والتوزيع مجانا

في خضم انتشار فيروس كورونا المستجد وزيادة أعداد الإصابات، انهمكت سعيدة محمود في جولات عدة بصحبة إحدى زميلات العمل، لشراء خامات بسيطة بأقل تكلفة ممكنة من منطقة الفجالة، من أجل فكرة تحمست لها لدعم الجيش الأبيض، وقطاعات آخرى بمحافظتها، تدربت عليها جيدا واستعانت باقتراحات أحد الأطباء لتبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي قبل نحو شهر، "في وقت قليل عملنا ماسكات واقية للوجه (فيس شيلد) بتكلفة متزيدش عن 5 جنيهات".

في غرفات إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالجيزة يجلسن الرائدات الريفيات، وهم عدد من السيدات المختصات بتنفيذ حملات توعية أسرية كحملات مناهضة ختان الإناث وتنظيم الأسرة، لتحويل المواد الخام التي جمعتها سعيدة محمود وزميلتها إلى ماسكات للوجه "فيس شيلد"، خامات بسيطة تتمثل بحسب حديثها لـ"الوطن" في فوم ودباسة ودبابيس وأستيك وبلاستيك مقوى شفاف، كلها أدوات متاحة بسعر رخيص وبدأوا بإنتاج أول دفعة من الماسكات وتوزيعها على الأطباء في المستشفيات الواقعة في نطاق الجيزة.

المحافظة توفر المواد الخام ويتم التوزيع مجانا على الوحدات الصحية والمؤسسات المختلفة بالجيزة

تعديلات ومقترحات جديدة جاءت إلى سعيدة، مشرفة الرائدات الريفيات والمثقفات بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة وعضو المجلس القومي للمرأة بالجيزة، بعد توزيع الدفعة الأولى من "الماسكات" سرعان ما راعتها في تصنيع الدفعات التانية بعد ذلك، وبحسب تعبيرها بدأت المحافظة متمثلة في نائب محافظ الجيزة الدكتورة هند عبدالحليم، ومقررة المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة ماجدة محمود في دعمهن بالخامات وكل المواد وتم تعميم الفكرة على كل إدارات المحافظة وتدريب السيدات العاملات على كيفية تصنيعها بحرفية وفقًا للتعديلات الجديدة المقترحة من مستخدميها، "بندرب بنات من كل إدارة وبيعلموا زمايلهم عشان الفكرة يتم تعميمها"، بحسب تعبير سعيدة.

زاد الإنتاج وانتشرت الفكرة وتم توزيع الماسكات المصنوعة بأيدي الرائدات الريفيات، مجانا على كل الطواقم الطبية بمستشفيات الجيزة، إلى جانب توزيعها مجانا على العديد من المؤسسات والوحدات المحلية ليستفيد الجميع من إنتاج رائدات المحافظة المصنع بأقل تكلفة.