تعافي 26 حالة جديدة من فيروس كورونا في بني سويف

أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، اليوم، عن تعافى 26 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفى الفشن المركزي ومستشفى حميات بني سويف، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا، لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة، مشددًا على مواصلة جهود المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

وقال "عبد الخالق"، إن المنظومة الصحية لا تدخر جهدًا في الدفع بجهود الدولة لمجابهة تلك الأزمة.

وأثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الجهد الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنًا دور الطاقم الطبي بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، والذي يعملون بتفانٍ وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني والوطني.