مجلس الدولة يعلن عن قبول طلبات التعيين في وظيفة "مندوب مساعد"

أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام، عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعتي 2018 و2019.

وحدد المجلس بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن "جيد".

2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها المجلس.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

6- تسحب الملفات من الأمانة العامة بمجلس الدولة 2 شارع عصام الدالي الدقي، الجيزة، بعد تقديم المستندات التالية:

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع الإطلاع على الأصل.

- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

- إيصال سداد مبلغ 500 جنيه الكترونيا "فيزا، كارت ميزة"، بالخزينة العمومية بالديوان العام.

- يتم سحب الملفات من الفترة السبت 11 يوليو 2020 حتى نهاية يوم عمل الإثنين 27 يوليو 2020.

- يتم تقديم الملفات بمقر الأمانة العامة خلال الفترة من السبت 8 أغسطس 2020 حتى نهاية عمل يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020.

- يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المقررة لكل جامعة والمنشورة على وحدة التوثيق الالكتروني لمجلس الدولة على الفيس بوك.

- تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التي ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط.