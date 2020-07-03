كوريا الجنوبية: كورونا قد ينتشر أكثر في فصل الخريف

قالت مديرة مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جونج أون-كيونج، اليوم، إن فيروس كورونا قد ينتشر أكثر في فصل الخريف لهذا العام.

وذكرت جونج في تصريح نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن البلاد تعاني من صعوبات في مواجهة كورونا، داعية إلى الدعم والتعاون في السيطرة على الأمراض المعدية.وتابعت قائله إن "فيروس كورونا المستجد هو مرض معد جديد، لهذا السبب فإن هناك معلومات غير واضحة حول الفيروس"، مشيرة إلى صعوبة السيطرة على الفيروس بالنظر إلى انتشاره مع أعراض خفيفة أو دون ظهور أعراض.

وأضافت المسؤولة عن جهود كوريا الجنوبية لمواجهة فيروس كورونا، أن الفيروس قد ينتشر أكثر في فصل الخريف الذي تتزايد فيه الأنشطة الداخلية بسبب انخفاض درجات الحرارة، مضيفة أنه قد يكون أكثر نشاطا في الخريف.