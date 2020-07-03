في عيد ميلاده.. الوجه الآخر لعلاء مرسي مخرج مسرحي

يعد الفنان علاء مرسي، واحدا من الفنانين الذين اشتهروا بأداء الأدوار الكوميدية، التي حققت نجاحا كبيرا، لما يمتلكه من خفة ظل وموهبة، جعلته يقدم عدد من الأعمال الفنية مع كبار الفنانين والمخرجين.

والتحق الفنان علاء مرسي، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مشواره الفني بتسعينيات القرن الماضي، ليقدم العديد من الأعمال، سواء في المسرح أو السينما والدراما التلفزيونية، التي قاربت الـ250 عملا فنيا، خلال مشواره الفني.

وفي عيد ميلاد الفنان علاء مرسي، تستعرض "الوطن"، جانب فني آخر بعيد عن التمثيل لعلاء مرسي، وهو الإخراج المسرحي، الذي تميز فيه بدولة الكويت.

في عام 2011، أخرج الفنان علاء مرسي، المسرحية الكويتية "الطرطنجي"، من تأليف أيمن الحبيل، وشارك في بطولتها "طارق العلي، داوود حسين، أمل عباس، علاء مرسي".

وفي عام 2014 تعاون الفنان علاء مرسي مرة أخرى مع المؤلف أيمن الحبيل وقدما مسرحية "قروب بو خلي" في الكويت، ومن بطولة "إنتصار الشراح، محمد العجيمي، بدرية طلبة وخالد العجير"، وبعد 4 سنوات يعود علاء مرسي للمسرح الكويتي مرة أخرى بإخراجه وتمثيله في مسرحية "ولكم شرم الشيخ" من تأليف الكاتب الكويتي عادل عبد العزيز وشارك في بطولتها "أحمد الفرج، سلطان الفرج، إيمان السيد وشيماء سبت".

وفي نفس العام أخرج الفنان علاء مرسي مسرحية "الحيالة" من تأليف أيمن الحبيل وشارك "مرسي" بالتمثيل فيها أمام كل من "محمد العجيمي، أحمد مجلي وأحمد الفرج".

يذكر أن الفنان علاء مرسي قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "عمر ودياب" من بطولة مصطفى خاطر وعلى ربيع ومن إخراج معتز التوني.