علاء مرسي ضيف الحلقة 29 من مسلسل عمر ودياب

تبدأ أحداث الحلقة 29 من مسلسل عمر ودياب بمقابلة بين علي ربيع بالفنان علاء مرسي، ضيف شرف الحلقة الذي أخبره فيها الأخير بأن عليه أن يتزوج سريعا حتي لا يعيش وحيدا مثله، وهو ما دفع علي ربيع لأن يذهب إلي خطيبته ويخبرها أنه يريد أن يتزوج سريعا.

وتتزوج شقيقة علي ربيع اخيرا في شقة في كمباوند في الشيخ زايد بعد ان يرث خطيبها الشقة.

ويعرف مصطفى خاطر من والدته نهال عنبر ان الدولة ترعي مشروع تعمير الصحراء، ويقترح علي ربيع أن يقدموا على تعمير الأرض الصحراوية التي طرحتها الحكومة بالتقسيط.

ويعرض مسلسل "عمر ودياب"، على قناة الحياة الساعة 9 مساءً، بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني.

المسلسل يعرض على شاشة on في السادسة والنصف مساءً، ويعاد للمرة الأولى في السادسة والنصف صباحا، والإعادة الثانية في الحادية عشر والنصف صباحا.