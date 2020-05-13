"زكية زكريا والعصابة المفترية"..مسرحيات حملت اسم الراحل إبراهيم نصر

عن عمر ناهز الـ70 عام، رحل الفنان إبراهيم نصر، أمس، وتصدر اسم الفنان إبراهيم نصر قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد وفاته.

ونشر بعض محبي إبراهيم نصر، صورا لأشهر الشخصيات التي جسدها في برنامج المقالب الشهير "زكية زكريا"، معلقا أحدهم: "لما اقولك بخ تبخ، زكيا زكريا.. الحلقة فيها.. ما تيجو نشوف، كلنا اتربينا على مقلب الكاميرا الخفية، ربنا يرحمك يا أستاذ إبراهيم نصر ويسعدك في قبرك كما أسعدت الملايين".

الراحل الذي اشتهر باسم "زكية زكريا" نسبة إلى الشخصية التي قدمها سنوات طويلة في برنامجه التلفزيوني"الكاميرا الخفية"، شارك في مجموعة من برامج الأطفال، وشارك بالتمثيل في بعض المسلسلات التليفزيونية.

إلى جانب المسلسلات وبرامج الأطفال وبرنامج المقالب الشهير الكاميرا الخفية، حملت عدد من المسرحيات اسمه بعد أن أطل على جمهوره من خلال خشبة المسرح في عدة مسرحيات منها "عطشان يا صبايا- مصر بلدنا- نوار الخير- بسمة- إحنا جدعان-عائلة عصرية جدا- مطلوب مجرمين فورًا- زكية زكريا والعصابة المفترية".

نصر: مسرح البالون كان يدر دخلا يوميا 40 ألف جنيه

في تصريحات سابقة له، قال الفنان إبراهيم نصر، إنه خلال تقديمه لمسرحية "زكية زكريا والعصابة المفترية" على مسرح البالون، كان يدر دخلًا يوميا 40 ألف جنيهًا، بينما ما قبل تلك المسرحية كان من الممكن أن يحقق المسرح ربحا قدره 100 ألف خلال شهر كامل.

وتابع نصر، أن مسرح البالون يحوي 1200 كرسي، تلك الكراسي لم تكن كافية للحاضرين، وكان القائمون على المسرح يضعون الكراسي في الممرات، حتى أن بعض المتفرجين كانوا يشاهدون المسرحية وهم وقوف.