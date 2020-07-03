"التعليم": حمينا الطلاب ذوي القدرات الخاصة بالمدارس الداخلي من كورونا

قالت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، إن الطلاب من ذوي القدرات الخاصة يقيمون في المدارس ولا ينتقل للأسرة إلا يومي الخميس والجمعة، وهي مسألة هامة ومسؤولية للحفاظ عليهم في فترة الإقامة وفترة الامتحانات مع الوضع الوبائي الحالي.

وأكدت عبدالسلام أن وزارة التربية والتعليم استطاعت توفير كل الإجراءات الاحترازية من كشف حراري على الطلاب في الصباح، مشيرة لوجود نحو 1100 طالب أصم وضعيف السمع يمتحن الآن ونحو 228 طالبا كفيفا يمتحنون للثانوية العامة، وتم أخذ كل الإجراءات الاحترازية حيالهم من كمامات ومطهرات والكشف الحراري وجميعهم بخير ولم تعرض أي حالات حتى الآن.

وأضافت عبدالسلام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن الطلاب من الصم لم تكن تجمعهم لغة إشارة واحدة في مصر، ولكن كل محافظة كان لها لغة إشارة مستقلة بها ولكن في عام 2016 تم عمل أول قاموس إشاري موحد بالتعاون مابين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات حتى يكون هناك لغة إشارة موحدة وتم عمل أنشطة على مستوى عالي جدا.

واستكملت عبدالسلام أن طلاب التوحد يتم دمجهم وليس لهم مدارس خاصة ومستقلة بهم، وهنا منظومة لدمج 86 ألف طالب داخل المدارس العادية والدولية والخاصة والحكومية من أصحاب ذوي التوحد والشلل الدماغي ومتلازمة داون، وهما متواجدين بين الطلاب العاديين، بخلاف مدارس التربية الخاصة التي بها إعاقات شديدة، مؤكدة على أن هذه الفئة مرت بفترة إهمال شديدة جدا ولكن مع بداية 2015 حدثت طفرة غير مسبوقة في مجال الاحتياجات الخاصة.

وكشفت عبدالسلام أن أول ملتقى عربي لطلاب مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج كان في مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، و5 دول عربية وكانت نتائجها مبهرة جدا وتفوق أبناء مصر وحققوا نتائج مبهرة جدا، بالإضافة لتمثيلهم في كل المناسبات والمؤتمرات.