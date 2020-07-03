ميركل وديرلاين تدعوان لإقرار خطة التعافي الاقتصادي من كورونا

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إلى الإسراع في إقرار خطة التعافي الاقتصادي بعد أزمة "كورونا".

وقالت فون دير لاين، في أعقاب مؤتمر عقد عبر الفيديو مع المستشارة الألمانية وأعضاء آخرين بالحكومة الألمانية، إن هناك ضغوطًا هائلة تتعلق بالوقت، لأنه من الممكن أن تتزايد البطالة وإفلاس الشركات بشكل كبير، وأضافت: "كل يوم محسوب".

وأشارت فون دير لاين إلى أن هناك حاجة لذراع ثابتة من أجل حل المشكلات، وقالت إنها ترى هذه الذراع في رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي ستجلب معها خبرة أوروبية كبيرة في ظل وجود المستشارة ميركل، وأكدت أنه يجب في الوقت نفسه التطرق إلى لتحديث أوروبا.

بدورها، أكدت المستشارة الألمانية من جانبها أنها وجميع أفراد الحكومة الاتحادية متحمسون ويتطلعون إلى العمل، وقالت إنها ترغب في أن تبعث بهذه الرسالة إلى بروكسل.

وأجرت ميركل مشاورات في اليوم الثاني من الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي، مع فون دير لاين بشأن برنامج العمل خلال الأشهر الست المقبلة. وشارك في المؤتمر عبر الفيديو مسؤولون من الاتحاد الأوروبي ومفوض شؤون السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل ومفوضة الشؤون الداخلية يلفا جوهانسون.

وتصب خطة التعافي في مصلحة دول جنوب القارة، الأكثر تضررا من أزمة كوفيد-19، وعليها عدة تحفظات من الدول الأربع التي تعرف بـ"المقتصدة"، وهي هولندا والنمسا والسويد والدنمارك.

وتنعقد قمة لقادة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 يوليو في بروكسل، ستكون الأولى التي يحضرونها شخصيا منذ الإغلاق، وستدور القمة حول إقرار خطة الإنعاش التي تقترحها المفوضية الأوروبية وتبلغ قيمتها 750 مليار يورو.

وتتولي ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري. وتأتي جهود التغلب على وباء كورونا وتبعاته الاقتصادية على رأس القضايا ذات الأولوية خلال الرئاسة الألمانية.