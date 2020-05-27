المستشارة الألمانية: كورونا لم ينته بعد

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه لا بد من توضيح أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، لم ينته بعد، وأنه لا تزال هناك حاجة لاتخاذ الإجراءات الأساسية، مثل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت ميركل في مؤتمر صحفي اليوم: "الوباء لم ينته الفيروس لا يزال موجودا".

وأضافت ميركل، أن "الاتفاق مع الولايات الألمانية على القضايا الرئيسية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، أمر بالغ الأهمية".

وأعلن مسؤول بارز في ألمانيا، أمس، أن الحكومة اتفقت مع رؤساء وزراء الولايات، على تمديد قيود التباعد الاجتماعي حتى 29 يونيو المقبل، لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجلت ألمانيا حتى أمس الأول الاثنين، 178570 إصابة مؤكدة بكورونا المستجد، بينها 8257 وفاة.