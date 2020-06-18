المستشارة الألمانية تطالب بتعزيز التعاون الأوروبي لمواجهة كورونا

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، بتعزيز التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي على صعيد مواجهة أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت ميركل في خطاب أمام البرلمان "بوندستاج"، إنّ "الوباء يفرض حقيقة وهي عدم قدرة بلد أوروبي لوحده على محاصرة المرض الأمر الذي يتطلب تقديم إجابات أوروبية موحدة على التحديات المرتبطة بالحد منه".

وأضافت ميركل، أنّ "التضامن بين الدول الأوروبية لم يكن مهما بهذا الشكل كما هي عليه الحال في الوقت الراهن".

المستشارة الألمانية: الوباء كشف مدى هشاشة المشروع الأوروبي

وأشارت ميركل، إلى أنّ "هذا الوباء كشف عن مدى هشاشة المشروع الأوروبي"، موضحة أنّ ألمانيا كانت في بداية انتشار الوباء تفكر في سبل مواجهته لوحدها، مضيفة أنّ "ذلك لم يكن منطقيا".

ودافعت رئيسة الحكومة الألمانية عن إجراءات العزل والإغلاق التي اتخذتها في منتصف مارس الماضي، للحد من انتشار الفيروس، مؤكدة أنّ ألمانيا تمكنت بفضل هذه الإجراءات من التقليل من حالات الإصابات الجديدة والوفيات.

وأعلنت ألمانيا، اليوم، تسجيل 26 حالة وفاة و580 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر معهد "روبرت كوخ" المعهد المختص في رصد المرض في إيجاز صحفي، أنّ الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 8856 حالة وفاة و187764 إصابة.

وأوضح المعهد، أنّه تم أيضا تسجيل 400 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 174100.