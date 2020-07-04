أسعار الفاكهة اليوم السبت 4-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم، السبت 4 يوليو في السوق المصرية، والتي تنوعت بين الموز والبرتقال والعنب على النحو التالي:

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 6 جنيهات.

العنب

تراوح سعر كيلوجرام العنب البناتي الأصفر بين 8 إلى 10 جنيهات، والبناتي الأحمر بـ9 جنيهًات، وعنب الكرمسن بـ13 جنيهًا.

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 12 إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام.

الخوخ

سعر كيلوجرام الخوخ العريشي 5 جنيهات.

المشمش

ووصل سعر المشمش إلى 12 جنيها للكيلو جرام.

الفراولة

جاء سعر كيلوجرام الفراولة بـ7 جنيهات.

البطيخ

كيلو البطيخ بـ 6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة بين 20 إلى 40 جنيهًا وفقًا للوزن.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 5 إلى 8 جنيهات، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 12 إلى 25 جنيها.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.

البرقوق

تراوح سعر كيلو جرام من البرقوق من 8 إلى 15 جنيها.