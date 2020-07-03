السودان يعلن استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

استؤنفت بعد ظهر اليوم وبتقنية الفيديو المفاوضات الخاصة بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، تحت إشراف الوساطة الإفريقية برئاسة جنوب إفريقيا التى تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى .

وأوضح بيان صحفي صادر عن وزارة الري أنه وفى هذا الإطار تلقى دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء رسالة من رئيس جنوب إفريقيا أثنى فيها على الدور الايجابى والبناء الذى قام به دكتور حمدوك فى الإجتماع الأخير لرؤساء دول وحكومات مجلس الإتحاد الأفريقى والسودان واثيوبيا ومصر حول سد النهضة الاثيوبى .

وقال السيد سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقى أن مساهمة حمدوك فى الاجتماع عبرت عن التزام السودان بالتوصل لحل سلمي متوافق عليه بين الأطراف وأعرب عن تقديره لامتناع السودان عن اتخاذ أية إجراءات أو الإدلاء بتصريحات من شأنها تعكير الاجواء والتأثير سلبا على المفاوضات .

وجاء فى الرسالة أن الاجتماع الإستثنائى لمجلس الإتحاد الأفريقى قد التزم بالتوصل لحل متوافق عليه فى الإطار الأفريقى واستنادا على إعلان المبادئى الذى تم التوقيع عليه بين السودان ومصر وأثيوبيا.

وأعرب السيد رامافوزا عن أمله فى أن تتوصل المفاوضات التى يتوسط فيها الاتحاد الافريقى لحل مقبول يحفظ مصالح الاطراف الثلاثة .

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيرش قد أكد فى لقاء سابق بالمجموعة العربية في الأمم المتحدة أن نقطة الارتكاز فى الحل المرتقب هى موقف السودان، وأشاد بمسودة الاتفاق التى أعدها السودان واعتبرها الإطار الأفضل للتفاوض للوصول لحل لأزمة تشغيل سد النهضة ونوه إلى أن المخرج من هذه المعضلة هو الموقف السوداني والجهود التى يضطلع بها رئيس وزرائه الدكتور عبد الله حمدوك.