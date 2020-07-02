"عربية البرلمان" تثمن موقف السعودية تجاه ملف "سد النهضة"

ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، مشاركة نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي في الاجتماع الافتراضي للجنة العربية المصغرة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش؛ لبحث سبل إيجاد حل لأزمة سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا.

وأشاد أباظة في بيان له أصدره اليوم، بتوضيح منزلاوي للأمين العام أن المملكة العربية السعودية تتمتع بعلاقات متميزة مع جميع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق ومصالح جميع الأطراف وتأكيده على أهمية الأمن المائي لكل من مصر والسودان ورفض أي عمل أو إجراء من شأنه أن يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح الجميع لتجنيب المنطقة أي تصعيد خطير في المستقبل.

كما ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة تأكيد الدكتور منزلاوي على أن منطقة الشرق الأوسط تشهد العديد من الصراعات التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي ومطالبته من الأمين العام بأن يقوم بالمساعي الحميدة مع الدول المعنية والتأكيد على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للوصول لحل عادل وشامل يراعي مصالح مصر والسودان المائية، مؤكدا أن مثل هذه المواقف المشرفة من المملكة العربية السعودية تجاه مصر ليست بغريبة، خاصة أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين القاهرة والرياض، وهناك توافق بين وجهتي نظر الزعيمين الكبيرين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية.