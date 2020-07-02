وزير الري السوداني: نستعد لاستئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأيام المقبلة

أكد ياسرعباس وزير الري والموارد المائية السوداني، أن فريق التفاوض السوداني، يواصل استعداداته لاستئناف التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف فى تصريح لوكالة الأنباء السودانية، أن الإجراءات الأخيرة للتفاوض قيد الإعداد، وأن الاتحاد الأفريقي يعمل على إعداد قائمة المراقبين (الخبراء) الأفارقة، إضافة للمراقبين الثلاثة الذين يعملون أصلا مع فرق التفاوض، وهم من جنوب أفريقيا والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الامريكية.

وقال وزير الري، إن الوفد السوداني الذى يضم ممثلين من الوزارات السيادية، إضافة لخبراء المياه والخزانات، على أتم الاستعداد لاستئناف التفاوض للتوافق على النقاط المحددة العالقة، استنادا على المبادرات العديدة التى قدمها السودان خلال جولات التفاوض السابقة.

وكانت الدول الثلاث (السودان ومصر واثيوبيا)، وافقت على مبادرة لاستئناف التفاوض قدمها الرئيس رامانوزا رئيس جنوب أفريقيا، التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، ووافقت إثيوبيا بموجبها، على تأخير البدء في الملء الأول لسد النهضة.