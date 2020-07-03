ليست مخصصة لمصابي كورونا.. حميات بنها تنفي غلق "رعاية القلب"

نفت مستشفى حميات بنها، ما تردد عن غلق قسم رعاية القلب في المستشفى، والذي تم فتحه منذ 3 أشهر ويوجد به ٥ أجهزة "مونتور" و5 أسرة عناية بهم أكسجين، موضحًا أن القسم مخصص فقط للتعامل مع المرضي غير المصابين بفيروس كورونا أو من تتحول نتائجهم من ايجابية لسلبية حفاظًا عليهم من العدوى.

وأضافت المستشفى في بيان لها اليوم، أنها تعمل بكامل طاقتها من أجل تقديم خدمة متميزة للمرضى، وتستقبل الحالات المصابة بكورونا، وهناك أقسام تتعامل مع المرضى غير المصابين بالفيروس ومن يخشى عليهم من انتقال العدوى، لذلك يتم التعامل معهم وفقا لأماكن مخصصة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا غير صحيحة بشأن غلق قسم رعاية القلب في مستشفى حميات بنها، والذي تم فتحه منذ 3 أشهر في الوقت الذي تعاني المحافظات من نقص في عدد أسرة العناية المركزة.