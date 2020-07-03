يوسف زيدان يرصد تلوث شواطىء الإسكندرية بعد رفع الحظر: أين وزارة البيئة؟

عبر الروائي الدكتور يوسف زيدان، عن استيائه مما وصلت إليه حالة شواطىء الإسكندرية، من طفو الزيت الفاسد وطفو القمامة أمام الشواطىء، بعد رفع حظر التجوال، منتقدا ما اعتبر الأمر ناتج عن غياب وزارة البيئة عن القيام بدورها.

ونشر "زيدان" ثلاث صور من مياه البحر والشواطيء، على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها: تعرض صباح اليوم، بعد رفع حظر تجوال البشر والبقر، المزيدُ من الزيت الفاسد ضُخَّ أمام شواطئ بحرنا، والمزيدُ من الزبالة يطفو على صفحته، يزعمون والعهدة على الزاعمين، أن ببلادنا وزارة للبيئة !!