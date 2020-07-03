ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع الألعاب النارية بتركيا إلى 4 عمال

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، قبل قليل، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع الألعاب النارية صباح اليوم، ليسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 97 عاملا.

ونقلت قناة "تي آر تي" التركية، تصريحات وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، من موقع الانفجار بصقاريا، حيث أعلن عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 97 عاملًا، مؤكدًا أن هناك حالة واحدة حرجة من المصابين، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأكد فخر الدين قوجة أن ما يقرب من 94 سيارة إسعاف انتقلت إلى موقع الحادث على الفور، مشيرًا إلى أن الوضع تحت السيطرة.

جدير بالذكر، أن انفجارات شديدة متتالية وقعت في مصنع للألعاب النارية في محافظة صقاريا، صباح اليوم الجمعة، وانتقل لمكان الحدث على الفور وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، ووزير الصحة فخر الدين قوجة، ووزيرة العائلة والعمل والخدمات الاجتماعية زهرة زمرد سلجوق، لمكان الحادث.