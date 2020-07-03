الحكومة تدرس طرح سندات دولية بـ7.5مليار دولار العام الحالي

كشف مصدر مسؤول، أن الحكومة تدرس طرح سندات دولية بقيمة تقترب من 7.5 مليار دولار على مدار العام المالي الحالي.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن السندات الدولية المتوقع طرحها خلال العام الحالي تتنوع ما بين سندات دولارية وسندات مقومة باليورو، إلى جانب الطرح بإحدى العملات الآسيوية، علاوة على 500 مليون دولار سندات خضراء، تستخدم حصيلتها في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة.

كانت وزارة المالية ذكرت في بيانات سابقة أن مجلس الوزراء وافق، في جلسته رقم 95 لسنة 2020 بتاريخ 10 يونيو الماضي، على خطة الوزارة لتنويع المصادر وطرح سندات دولية لم تحدد قيمتها، ويطرح البنك المركزي، غدا وبعد غد، أذون خزانة بقيمة 37.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع الوزارة لتمويل عجز الموازنة.

وقال "المركزي"، عبر موقعه الإلكتروني، الخميس الماضي، إن قيمة الطرح الأول تبلغ 9 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً، والثاني 10.5 مليار لأجل 364 يوماً، والثالث 8 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 91 يوماً، وأخيراً 10 مليارات مقابل أذون خزانة أجل 273 يوماً.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكانت وزارة المالية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الديْن، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الديْن، والحد من مخاطر إعادة التمويل.