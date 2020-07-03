"وحشتني يا صاحبي وعشرة عمري".. يسرا تحيي ذكرى رحيل عزت أبو عوف

أحيت الفنانة يسرا، ذكرى رحيل الفنان عزت أبوعوف، ووصفته بأنه الأخ والصديق بالنسبة لها.

وكانت الذكرى السنوية الأولى للفنان عزت أبوعوف، الذي رحل عن عالمنا في الأول من شهر يوليو عام 2019.

ونشرت يسرا عددا من الصور بصحبة عزت أبوعوف، الذي سبق وترأس مهرجان القاهرة السينمائي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت "يسرا" عبر فيس بوك، قائلة "فاتت سنة وكأنه لسه النهاردة، وحشتني يا صاحبي وأخويا وصديقي وعشرة عمري".

وتابعت: "سيرتك الحلوة مكمله بيك وبولادك وحبايبك، كنت نعمة الأخ و الصديق، في الجنة ونعيمها يا صديق العمر".