ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في إسبانيا إلى 250545 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 17 حالة وفاة و174 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في يوم واحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة الإسبانية، على موقعها الإلكتروني الرسمي، إن العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي.سي.آر" ارتفع إلى 250545 حالة فيما بلغ العدد الرسمي للوفيات 28385 حالة.

وأضافت الصحة الإسبانية، أن العاصمة مدريد سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة مع 50 حالة ارتفاعا إلى 72168 فيما سجلت كتالونيا، 42 إصابة ارتفاعا إلى 62057 تلاهما إقليم أراجون شمال شرقي البلاد مع 31 حالة جديدة وصولا إلى 6412 حالة منذ بداية الأزمة الصحية.

وبذلك تكون البلاد قد سجلت نموا ملحوظا في عدد الوفيات والإصابات مقارنة بيوم أمس الخميس عندما سجلت 5 وفيات و134 إصابة جديدة بعدما سجلت 8 وفيات و149 إصابة جديدة، أمس الأول الأربعاء.

وستعيد إسبانيا ستعيد اعتبارا من غد السبت فتح حدودها الخارجية أمام 12 دولة من خارج الفضاء الأوروبي "شنجن" بعد أكثر من 3 أشهر من إغلاقها بسبب الفيروس المستجد بعدما أعادت فتح حدودها مع الدول الأعضاء في شنجن باستثناء البرتغال في 21 يونيو الماضي تزامنا مع انتهاء حالة الطوارئ الوطنية في البلاد.

بريطانيا: ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 44131

وفي بريطانيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا المستجد، إلى 44131 حالة بعد تسجيل 137 حالة وفاة جديدة.

وأكدت الوزارة البريطانية، في بيان صحفي، أنها أحصت 544 إصابة جديدة بالعدوى، مضيفة أنها أجرت حتى صباح اليوم، أكثر من 10.120 مليون كشف لأشخاص يشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وأعادت المحلات والمجمعات التجارية فتح أبوابها منتصف الشهر الماضي بعد3 أشهر من الإغلاق العام، فيما ينتظر عودة المقاهي والمطاعم والفنادق للعمل غدا السبت كآخر مرحلة من خطة إعادة فتح الاقتصاد.