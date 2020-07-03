"الصحة العالمية": انتشار كورونا مازال يتسارع في منطقة شرق المتوسط

قالت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان الأسبق والمبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك تسارعا لانتشار فيروس كورونا في منطقة شرق المتوسط كما يحدث عالميا، مشيرة إلى أن المنطقة كسرت خلال اليومين الماضيين حاجز المليون إصابة، كما وصل عدد الوفيات 25 ألفا، فيما تعافى 700 ألف مريض.

وأضافت "الرباط" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، أن هناك تفاوتات بين الدول تتمثل في قوة استجابة تلك الدول في الجائحة وقدرتها على التعامل في الإجراءات الاحترازية الموجودة، موضحة أن كل الدول في هذه المرحلة تسعى جاهدة للتغلب على التحديات الموجودة بها لتقوي من الاستجابة لانتشار المرض في المنطقة.

وأشارت إلى أن منطقة شرق المتوسط من أكثر المناطق التي يتواجد بها عدم الاستقرار وهشاشة في النظم الصحية نتيجة ما يشكل تحدي للمنظمات الأممية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية لاستهداف تلك الدول لمساعدتها على الاستجابة.