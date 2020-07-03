تعافي 18 شخصًا من كورونا بعزل مستشفى ناصر العام ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، اليوم الجمعة، عن تعافي 18 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى ناصر العام، بقيادة الدكتور سالي الخولي مدير المستشفى، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

وأثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبي بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني والوطني.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر للدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات، والدكتورة سالي الخولي على المتابعة المستمرة للمستشفى.