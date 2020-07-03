فرنسا تحقق مع رئيس الحكومة المستقيل ووزيري الصحة السابقين في تفشي كورونا

أعلن النائب العام الفرنسي لدى محكمة التمييز فرنسوا مولان، اليوم، أن تحقيقاً قضائياً سيفتح في فرنسا حول إدارة ازمة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، يطال رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، ووزيري الصحة السابقين أوليفيه فيران، وأنييس بوزين.

وسيتقدّم مولان بادعائه أمام لجنة التحقيق التابعة إلى محكمة العدل الجمهورية المختصة في النظر بجرائم وتجاوزات يرتكبها أعضاء الحكومة، وهي ستقوم بالتحقيقات، وفقا لما ذكرته قناة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية.

وكان القصر الرئاسي الفرنسي "الإليزيه"، أعلن في وقت سابق، اليوم، تعيين جون كاستيكس رئيسا جديدا للوزراء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال الإليزيه في بيان، إنه جرى تعيين كاستيكس خلفا لإدوار فيليب الذي تقدم باستقالة الحكومة في وقت سابق اليوم.

وأضافت الرئاسة الفرنسية، أنه تم تكليف كاستيكس بتشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة.