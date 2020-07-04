إعلان مواعيد الترشح لـ"الشيوخ" اليوم.. وتدابير لمنع التزاحم

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمراً صحفياً بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، عصر اليوم، للإعلان عن مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ودعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، وكذلك الجدول الزمنى للعملية الانتخابية.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية، المتحدث الرسمى، إن الهيئة أنهت جميع استعداداتها المتعلقة بإجراء انتخابات «الشيوخ»، موضحاً أنه سيتم خلال المؤتمر الصحفى إعلان الجدول الزمنى للانتخابات، بدءاً من قرار دعوة الناخبين للاقتراع، وفتح باب الترشح، ومواعيد التظلمات ومواعيد الاقتراع وإعلان النتيجة النهائية.

وأضاف «الشريف» أن انتخابات مجلس الشيوخ ستجرى وسط إجراءات احترازية، بسبب جائحة كورونا، وسيتم اتخاذ التدابير التى من شأنها منع تزاحم الناخبين أمام اللجان. ووفقاً للقانون، يشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

وتجرى الانتخابات بالنظام الفردى داخل 27 دائرة انتخابية، وتخصص 4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها 15 مقعداً لكل منها، كما يخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعداً لكل منها، ويجب أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 15 مقعداً 3 نساء على الأقل، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 35 مقعداً 7 نساء على الأقل.