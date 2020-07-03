بالفيديو والصور.. تفاصيل اعتداء شرطة أردوغان على المحامين

واصلت قوات الشرطة التركية، اعتداءها على مسيرة الدفاع التركية، أمام البرلمان التركي، وأطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع على المحتجين، كما اعتقلت صحفية أثناء تغطيتها الاعتداءات على المسيرة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ومسيرات الدفاع مستمرة منذ يوم 17 يونيو الماضي، فيما لم تستجب السلطة لمطالبها حتى الآن، رغم دعم أحزاب المعارضة وقطاعات واسعة من الشعب التركي.

ونشرت صحيفة "كارت تي في" التركية مقطع فيديو لاعتداء الشرطة على مسيرة المحامين، فيما أعلنت السلطات التركية، أمس الخميس، فرض حظر التجوال في محافظة أنقرة، ومنع أي تجمعات من أي نوع لمدة 15 يومًا، بحجة السيطرة على الوباء، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه نقابات المحامين تنظيم مسيرات حاشدة اليوم الجمعة بأنقرة، ردًا على تدخلات حزب العدالة والتنمية الحاكم، في نظام انتخابات النقابات.

ونظم أعضاء نقابات المحامين الأتراك سلاسل بشرية أمام قصر العدالة بالعاصمة أنقرة، أمس الخميس، احتجاجًا على قمع الشرطة التركية لـ"مسيرات الدفاع" المناهضة لتدخلات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في لوائح عمل النقابة، ورفع المشاركون شعارات مثل "الدفاع لم ولن يصمت"، و"إذا غاب الدفاع غابت العدالة"، مؤكدين اعتراضهم على القانون الجديد الذي قدمه حزب العدالة والتنمية للبرلمان بشأن تنظيم انتخابات نقابات المحامين.

واعتقلت قوات الشرطة التركية الصحفية سيبل هورتاش، أثناء تغطيتها لاعتداءات الشرطة على مسيرة الدفاع التي نظمتها نقابات المحامين أمام البرلمان التركي اليوم.

وكشفت هورتاش على حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعرضها لسوء المعاملة والتعدي من قبل الشرطة التركية، أثناء نقلها إلى مركز الشرطة.

وكانت مسيرات المحامين بدأت منذ يوم 23 يونيو الماضي، ودعت لها جميع النقابات الفرعية بتركيا، وكان من المفترض أن تتجه حينها نحو أنقرة، لكن داهمتها الشرطة عند مدخل المدينة، ومنعتها من الدخول ومواصلة احتجاجهم.