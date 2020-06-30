الشرطة التركية تعتدي على "مسيرة الدفاع" للمحامين بأضنة

اعتدت الشرطة التركية على "مسيرة الدفاع" التي سعى المحامون الأتراك لتنظيمها أمام محكمة مدينة أضنة التركية، اعتراضًا منهم على اقتراح حزب العدالة والتنمية لتغيير النظام الانتخابي لنقابات المحامين.

وكانت مسيرة الدفاع قد بدأت صباح اليوم، في إسطنبول وبعض من المدن التركية الأخرى، واجتمع المشاركون أمام محكمة "تشاغلايان"، حيث دعا رئيس نقابة المحامين في إسطنبول محمد دوراك أوغلو، جميع المحامين المسجلين في النقابة للمشاركة، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وبدأت مسيرات المحامين منذ يوم 23 يونيو، ودعت لها جميع النقابات الفرعية بتركيا، وكان من المفترض أن تتجه نحو "أنقرة" لكن داهمتهم الشرطة عند مدخل المدينة ومنعتهم من الدخول ومواصلة احتجاجهم.