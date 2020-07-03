الحكومة السودانية تعتزم إرسال وفد إلى معتصمين في "نيرتتي" بدارفور

عبرت الحكومة الانتقالية بالسودان عن كامل تضامنها مع معتصمين في منطقة "نيرتتي"، في جبل مرة في وسط دارفور، مؤكدة أن وفدا من الحكومة في الخرطوم سيصل "نيرتتي" خلال يومين.

ووصف المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، مطالب المعتصمين في "نيرتتي" بأنها "عادلة ومستحقة"، وتدرسها الحكومة الآن.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن من أبرز مطالب المعتصمين في "نيرتتي" توفير الأمن للمواطن، وإجراء تعديلات في المناصب الرسمية، ونزع سلاح المليشيات، وتأمين الموسم الزراعي، والقبض على مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة.

وأوضح وزير الإعلام السوداني، أن وفدا حكوميا سيلتقي المعتصمين في "نيرتتي"، وسيحمل معه إجابات لكل الأسئلة التي تدور في ذهن المواطن، معربا عن الاعتذار للجماهير في "نيرتتي" عن التأخر في الوصول للمواطنين والاستجابة لمطالبهم العادلة.

واعتبر صالح، أن الاعتصام في "بيرتتي" تطور للحراك السلمي الجماهيري وتعبير عن مشاكل حقيقية، مما يشير إلى أن الوعي توفر لدى المواطنين.

أوتشا بالسودان: 27 ألف شخص أخلوا منازلهم جراء نزاع في جبل مرة بدارفور

وفي سياق آخر، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان "أوتشا"، إن 27 ألف شخص، على الأقل، أخلوا منازلهم ولجأوا إلى قرية "توقا" بجبل مرة، في وسط دارفور، بعد نزاع داخلي بين فصيلين من "جيش تحرير السودان-جناح عبدالواحد نور"، الذي بدأ في أوائل يونيو الماضي.

وذكر مكتب "أوتشا"، في بيان، أن مفوضية العون الإنساني الحكومية أوضحت أن الأشخاص وصلوا إلى مناطق عدة، وأن آخرين لجأوا إلى الجبال، مضيفا: "بناء على الملاحظات والتقاير العامة من قادة المجتمع، فإن النازحين الجدد في حاجة ماسة إلى الغذاء، والمأوى، وكذلك المساعدات الصحية".

وأشار المكتب، إلى أن بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد" وزعت 10 آلاف لتر من مياه الشرب وسلّمت حاويتين للمياه مزودة بصنابير، كما يعتزم برنامج الغذاء العالمي توزيع الغذاء على النازحين.