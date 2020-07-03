استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم وعيار 18 يسجل 681 جنيها

واصلت أسعار الذهب استقرارها الذي استمر على مدار يومين متتاليين في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 3 يوليو بالبورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على سعر المعدن الأصفر في الأسواق المحلية والصاغة، وذلك على خلفية تذبذب الأسعار بين الارتفاع والانخفاض في الآونة الأخيرة.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 905 و907 جنيهات، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 792 و794جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بين 679 و681 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و352 جنيها.