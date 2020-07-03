الري: استكمال مفاوضات سد النهضة بحضور مراقبين من أمريكا وأوروبا وأفريقيا غدا

أعلنت وزارة الري والموارد المائية، مساء اليوم الجمعة، استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح بيان الوزارة، أن الاجتماع جاء برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلى مكتب الاتحاد الافريقي ومفوضية الاتحاد الافريقى، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الافريقى.

وبحسب البيان استعرضت كل من مصر والسودان وإثيوبيا مواقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة والتي أظهرت انه لا زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانونى بين الدول الثلاث، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات غداً بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع جاء في إطار اجتماع القمة الإفريقية المصغرة الذى عُقد برعاية الإتحاد الإفريقى يوم 26 يونيو بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وبرئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء مكتب الاتحاد الافريقى من كينيا - مالي - الكونغو الديمقراطية، وبمشاركة السيد عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.