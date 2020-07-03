حملات لإزالة أبراج الحمام المخالفة بضواحي بورسعيد

تابع اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي ببورسعيد، اليوم الجمعة، الحملات البيئية المكثفة لإزالة أبراج الحمام بعدد من مناطق الحي حيث رصدت إدارة شؤون البيئة بالحي عدد من المخالفات البيئية وإزالتها بمنطقة الحراسات وتم إزالة برج حمام فوق سطح العمارة 140.

وفي منطقة شباب الخريجين تم إزالة عشة لتربية الطيور فوق سطح العمارة 34 والعمارة 138 بمنطقة الحراسات، وفي منطقة الإسراء تم التنبيه بإزالة برج حمام فوق سطح العمارة 34، في عمارة 51 وجاري العمل على إزالة برج الحمام في منطقة التصنيع.

كما تم إصدار إنذارات محاضر بيئية لسكان العمارة 43 لإلقائهم مخلفات القمامة أسفل العمارة، وإزالة عدد من عشش الطيور أسفل العمارات.

وفي منطقة الأمل الجديد تم معاينة كسر ماسورة المياه المغذية للعمارة 42 ويجرى عمال الحي إصلاحها وبالتعاون مع سكان العمارة.

وشدد اللواء أحمد قاسم على استمرار متابعة هذه الحملات وإزالة كافة المخالفات البيئية حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.