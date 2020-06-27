منح مهلة لأصحاب مقاهي بورسعيد لتوفير أجهزة قياس الحرارة

نظم حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء أحمد قاسم رئيس الحي، حملة مكبرة مع أول يوم بدء تطبيق قرار إعادة فتح المقاهي، للتأكد من التزامها بشروط وضوابط إعادة التشغيل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا المستجد.

ومرت الحملة على عدد من المقاهي بمناطق بنك الإسكان، وشباب الخريجين، وراجعت تطبيق الشروط والضوابط التي تم الإعلان عنها لإعادة فتح المقاهي، ومنها عدم التكدس وتطبيق نسبة الـ25% من الطاقة الاستيعابية للمقهى، ووضع ملصق بالارشادات الواجب اتباعها على واجهة المقهى، إضافة إلى توافر المطهرات للعاملين بالمقهى والرواد، ووجود جهاز لقياس الحرارة للمترددين.

وسجلت الحملة التزامًا ملحوظًا بالشروط والضوابط في اليوم الأول لتطبيقها، كما سجلت نقصًا في بعض أجهزة قياس الحرارة، وتم التنبيه علي أصحاب المقاهي بذلك، ومنحهم مهلة محدده لاستكمالها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

وشدد اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي على استمرار متابعة تطبيق هذه الإجراءات على مدار ساعات اليوم، وأكد تشكيل 3 ورديات من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً، مشيرًا إلى أن الورديات الثلاث ستنطلق فى خطوط سير عشوائية لعدم معرفة وتوقع توقيت المرور من جانب أصحاب المقاهي.

وأضاف بأنه سيتم مراجعة تطبيق هذه الشروط بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بالغلق والتشميع حال عدم الالتزام بها.