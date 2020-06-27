في أقل 48 ساعة.. إحباط محاولتي تهريب ملابس عسكرية بجمارك بورسعيد

للمرة الثانية خلال 48 ساعة أحبط رجال الجمارك محاولتي تهريب كمية من الملابس العسكرية المموهة المحظور استيرادها أو تداولها من جمارك بورسعيد.

وتمكنت الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد برئاسة الجرايحي خميس، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الميناء من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس المموهة المحظور استيرادها أو تداولها طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 وتعليمات وزارة الدفاع بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية.

وأكدت مصلحة الجمارك في بيان صحفي، أمس، أنه بناء على الإخبارية السرية المقدمة من إدارة ساحة الصفا والمروة برئاسة محمد مصطفى وإدارة الاستخبارات برئاسة عصام صالح ومباحث الميناء بوجود أصناف محظورة ومخالفة للمستندات ضمن مشمول بوليصة رقم COSU6262086210 حاوية رقم TEMU827317 قادمة من الصين بيان جمركي رقم 995 لسنة 2020 بمجمع المنطقة الحرة باسم شركة للاستيراد والتصدير ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن 199 طرد ملابس جاهزة بوزن 11 طن و720 كيلو جرام.

وأضاف البيان شكلت لجنة برئاسة محمد مصطفى مدير إدارة الساحة لكشف ومعاينة الحاوية، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 44 طردا بداخلهم 2570 سويتر ولم يقر عنها صاحب الشأن ضمن البضائع الواردة، وقرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

وفي اليوم التالي، تمكنت الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس المموهة المحظور استيرادها أو تداولها وتم تشكيل لجنة أيضا وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 1200 قطعة سويتر مموه محظور إستيراده ولم يقر عنها صاحب الشأن ضمن البضائع الواردةوقرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .