مفتي الجمهورية: الاتحادية لم يكن بصورة قصر الحكم في عهد "مرسي"

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه عندما دخل قصر الاتحادية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وجد أنه لم يكن صورة لقصر الحكم في هذه السنة، الأمر الذي اختلف تماما من حيث الشكل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي: "كنت 4 شهور مفتي للديار المصرية، ودخلت القصر 4 مرات في هذا الوقت، ودخلته بعد ذلك كثيرا".

وأضاف "علام"، خلال استضافته ببرنامج "نظرة"، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه خلال لقاءه له في أحدى المرات، جاءت بعد استشهاد 17 جندي في سيناء وقت الإفطار، وكانت الجلسة بخصوص ما الذي يجب فعله حتى تتوقف تلك العمليات الإرهابية في سيناء: "لم أشعر أن هناك إدارة حقيقية لمصر".

وأوضح أن الجماعة، قامت بتجريف وإنهاك وعدول عن المعاني الإسلامية، بغير ما تم تدريسها في الأزهر الشريف، بينما قام أعضاء الجماعة، باحتكار الحق لأنفسهم، دونا عن غيرهم، والدليل الأكبر هو ما كان يروج له سيد قطب وأتباعه: "عندما يغيب الإسلام يكون المجتمع جاهليا، ويسهل تبرير الحرب والهدم والإرهاب".

وأكد أن الفكر الإخواني بشكل عام، غريب عن البيئة المصرية، وبعيد عن المنهج الأزهري، والعلم الشرعي المتواجد في المدرسة المصرية، التي هي عقل كبير تربت في حضن العلم الأزهري، مشيرا إلى أن كلمة "الإقصاء، التكفير" لم تكن وارده في الأساس بالعلم الأزهري، لكن هناك خلافات مقبولة واجتهادية، لكنها دائرة في إطار الخلاف المنضبط المقبول، الذي يستوعب ويؤدى إلى بناء شخصية حقيقية.

وقدم التهنئة الخالصة القلبية للشعب المصري النبيل، وللرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة 30 يونيو و3 يوليو.