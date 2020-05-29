مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية تحمي الإنسان وتعتبره محور الحياة

قال الدكتور شوقي جمعة مفتي الجمهورية، إن الوحي الشريف للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بمحتواه وبما جاء به من أحكام شرعية وقصص قرآني وكل ما يمكن أن يقرأه الإنسان في القرآن والسنة، كان من أجل الإنسان وحمايته والأخذ بيده إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة.

وأضاف خلال لقاء الجمعة، عبر شاشة dmc، أن الإنسان إذا اتبع الوحي ينجو في الدنيا والآخرة، مؤكدًا على أن الشريعة الإسلامية جاءت في صالح الإنسان، ومع ذلك فإنها جاءت أيضًا لكي يحيا في الحياة ويسعد ويفرح ويعمر ويبني ويتناسل فيها، ويتحرك دائمًا فيها.

وتابع، أن العلماء استقرؤوا الشريعة والقصص القرآن وخلصوا إلى أن الشريعة جاءت لتحمي الإنسان لكي يعيش عيشة سوية ويستقيم به المجتمع ولا يعوج به: "هذه المقاصد قال العلماء إنها خمس، الأديان، النفس، العقل، الأموال، والعرض، ومن ثم فالإنسان هو المحور، وإذا حميناه فإننا سنحمي الإنسان الفرد".