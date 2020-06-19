فيديو.. مفتي الجمهورية يوجه رسالة للشباب

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الله سبحانه وتعالى قدر للإنسان أن يمر بعدة مراحل في حياته وهي الجنين في ظلمات في رحم أمه، ثم الطفل، ثم يبلغ مبلغ الشباب والرجال، ثم يمر عليه الزمان حتى يُصيبه الضعف، والله سبحانه وتعالى يقول: "اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ".

وأضاف "علام"، خلال برنامج "لقاء الجمعة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن أهم هذه المراحل هي مرحلة الشباب، حيث تمثل العمود الذي تقوم عليه المجتمعات لأنه تجاوز مرحلة الطفولة التي هي في حاجة مستمرة للرعاية، ووصل لمرحلة العطاء، منوها بأن المجتمعات القوية هي التي بها شباب قوي، والمجتمعات الضعيفة هي التي بها شباب ليس على قدر من القوة والمسئولية.

وتابع مفتي الجمهورية، بأنه عندما يتربى الشباب تربية صحيحة، ويتعلم تعليما صحيحا، ويقوى فإن المجتمع يقوى معه، والجميع يعتمد عليه، مشددا على أن هذا يحمل الأسرة والمجتمع مسئولية كبيرة في تربية الشباب وتنمية قدراته، مؤكدا أن عصرنا هذا هو عصر التدريب والتأهيل والتعليم وتنمية القدرات.