مصنع صقاريا.. شاهد تاريخي على جرائم العمل بتركيا

شهدت تركيا، اليوم، انفجارًا مدويًا في مصنع الألعاب النارية بمدينة صقاريا، أسفر عن مصرع 7 عمال وتعرض 97 لإصابات خطيرة، فيما تواصل السلطات البحث عن 3 عالقين، لكن انفجار اليوم لم يكن الأول في المصنع المملوك لرجال أعمال مقربين من سلطات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، حيث شهد نحو 5 انفجارات متتالية في 11 عامًا، ما يثير التساؤلات حول استمرار جرائم العمل في تركيا بسبب تراخي الحكومة مع أصحاب المصانع المقربين من النظام، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ويتبع المصنع الذي شهد اليوم حادثًا داميًا لرئيس فرع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين بمدينة صقاريا، يشار جوشكون، المقرب من حزب العدالة والتنمية، بشراكة اثنين آخرين من رجال الأعمال.

وقالت صحيفة "أفرنسال" التركية، في تقرير، إن المصنع نفسه قد تعرض لـ5 انفجارات متتالية، موضحة أن الانفجار الأول وقع قبل أكثر من 10 سنوات، تحديدًا في شهر أغسطس 2009، وأسفر حينها عن مصرع عاملين، وإصابة 34 آخرين.

كما انفجر المصنع مرة أخرى في فبراير 2011، وأسفر حينها عن مصرع عامل وإصابة 10 آخرين، ولاحقا انفجر لمرة ثالثة في ديسمبر 2014 وأسفر عن مقتل عامل حينذاك، أما المرة الرابعة فكانت في يناير 2018 حينما شهد انفجارًا تسبب في مصرع عاملين.

واليوم ارتفعت حصيلة ضحايا المصنع إلى 13 قتيلًا بعد مصرع 7 وإصابة 97 حسب الإحصاءات الأخيرة، حيث تحاول السلطات البحث عن 3 مفقودين.

وأعلنت مواقع تركية محلية، وصول فرق من المطافي وسيارات الإسعاف لمكان الانفجار، فيما أوضح محافظ صقاريا، جدين أوقطاي يلدريم، أن السلطات اتخذت كافة التدابير، إلا أنه نظرًا لشدة الانفجارات لم تتمكن السطات من التدخل لفترة طويلة.

من جانبه، أكد رئيس بلدية صقاريا، أكرم يوجا، أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من إخراج المصابين من المصنع، وأنها واصلت أعمال التبريد والإطفاء ولم تتمكن من إنقاذ العالقين لفترة بسبب شدة الانفجارات المتتالية.

ومع تصاعد الأوضاع وصل وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، ووزير الصحة، فخر الدين قوجة، ووزيرة العائلة والعمل والخدمات الاجتماعية، زهرة زمرد سلجوق، لمصنع الألعاب النارية مكان الحادث.

وأعلن قوجة، في أول بيان، مصرع 4 أشخاص وإصابة 97 عاملًا،مؤكدًا أن هناك حالة واحدة حرجة من المصابين. وأن ما يقرب من 94 سيارة إسعاف انتقلت إلى موقع الحادث على الفور، مشيرًا إلى أن الوضع تحت السيطرة.

وقالت صحيفة "سوزجو" التركية إن وزير الداخلية أكد أنه انتقل إلى مكان الحادث بناء على أوامر من أردوغان، وأنه وجه باستخدام الطائرات في إطفاء الحرائق.

وأضاف صويلو، إن قوات الإنقاذ نجحت في إخماد الحريق بشكل كامل، وأنها بدأت في إنقاذ أرواح عمال المصنع، فيما بلغ عدد الوفيات 7 حالات حتى الأن، بينما تستمر علميات البحث عن 3 مفقودين.

وكانت صحيفة "جمهوريت" التركية، نشرت تقرير مؤشر الحقوق العالمية بحق العمال لعام 2020، حيث تذيلت تركيا التقرير ضمن أسوأ 10 دول في انتهاك حقوق العمال بين 144 دولة.

ويتضمن مؤشر الحقوق العالمية تحليلًا عالمًيا لانتهاكات الحقوق التي يواجهها العمال والنقابات، وبعد فحص 144 دولة ، تم إعداد قائمة أسوأ 10 دول بالنسبة للعمال، وقعت تركيا بالقرب من كازخستان ضمن البلدان الأسوأ.

وأكد التقرير على أن تركيا لا تخضع لقوانين ضمان حقوق العمال، كما يتم فصل أعضاء النقابات فيها، وضمن التقرير قضايا مثل فصل العمال في بلدية علي أغا، والدعاوى القضائية المرفوعة ضد رئيس اتحاد نقابة العمال التقدمية وأعضاء اتحاد نقابات العمال العامة في تركيا .

وأوضح التقرير: واصلت الحكومة التركية موقفها العدائي تجاه النقابات، وخلقت الضغوط ضد النقابات المستقلة، وانتهكت حقوق المواطنين ما خلق مناخاً من الخوف، مشيرا إلى محاولة أصحاب العمل منع الأنشطة النقابية من خلال التمييز وتسريح العمال بتواطؤ من الحكومة.