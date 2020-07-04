أطباء المنيا تنعى رابع شهدائها إثر وفاته بكورونا

نعت نقابة أطباء المنيا، الدكتور عاطف محمود سالم، الذي وافته المنية، أمس الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت النقابة في بيان: بخالص الحزن والأسى، ينعى مجلس نقابة أطباء المنيا، شهيد الواجب الدكتور عاطف محمود سالم، استشارى الجراحة العامة ومكافحة العدوى، الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

عقب وفاة الطبيب، يرتفع عدد وفيات أطباء المنيا إلى 4 حالات، بعد أن توفى الدكتور سيد نادي، أخصائي الحميات بسمالوط داخل مستشفى العزل بملوي، والدكتور عماد حبيب، استشارى الباطنة بمستشفى مغاغة، والدكتور محمود البطل، استشارى النساء والتوليد بمستشفى مغاغة.