وفاة 5 حالات بينهم أول صيدلي وإصابة 52 بكورونا في المنيا

أعلنت مصادر طبية في المنيا، اليوم الجمعة، عن وفاة 5 حالات متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بينهم أول صيدلي، وإصابة 52 حالة جديدة، وتعافي 7 حالات بمستشفى عزل ملوي.

والمتوفيين الخمسة: هم الدكتور "عمرو.ع.ن" طبيب صيدلي، "أيمن. م"، "أحمد.ي"، "حسنية.ع"، و"علي.م".

وأعلن مصدر طبي بمستشفى عزل ملوي جنوب المنيا، عن تعافي 7 مصابين بكورونا وعودتهم إلى منازلهم، كما أعلنت عن حالة وفاة جديدة داخل قسم العناية المركزة بالمستشفى، واستمرار علاج 66 مريضًا هم إجمالي عدد المرضى بالمستشفي.

وأعلنت مصادر بمديرية الصحة، عن ظهور 52 حالة إصابة جديدة بكورونا في مدن وقرى المحافظة، وجرى نقلهم للعلاج بمستشفيات العزل والحجر الصحي على مستوى المحافظة.