مصادر: الأمن يتحرى عن الطالب المتهم بالتحرش بـ100 فتاة

كشفت مصادر مطلعة، أن أجهزة الأمن بدأت أمس، فحص ما تم تداوله، بشأن الشاب التى زعمت عدد من الفتيات أنه تحرش بهن لفظيا وجسديا.

وأضافت المصادر، أن القوات تواصلت مع إدارة الجامعة الأمريكية وتبين أن الطالب، لم يعد مقيد فى الجامعة منذ 2018.

وشرحت المصادر، أن القوات تواصل جهودها لتحديد محل إقامة الطالب المشتبه فيه، والفتيات اللاتي كشفن عن تفاصيل تعرضهن للتحرش.

بداية تداول اسم الشاب، جاء بعدما تحدثت فتيات عن تجربتهن مع الشاب، إذ زعمن بأن عدد ضحاياه من التحرش الجنسي وصل إلى 100 فتاة، بالإضافة إلى زعمهن بأنه اغتصب فتاة صغيرة لم يتعدى عمرها الـ14 عامًا.

وروت إحدى الفتيات عبر حسابها على "فيس بوك"، قائلة "إن الشاب تحرش بأكثر من 100 فتاة، منذ حوالي 5 سنوات، كما أنه تم فصله من إحدى مدارس مدينة الدوحة في قطر، بسبب مشاهدته لأحد المواقع الإباحية".